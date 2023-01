Portuense, un successo in rimonta Scaglione e Sarto ribaltano l’incontro

portuense

PORTUENSE: Othmani, Sorghini, Nicolasi (25’st Sibi), Bolognesi, Telloli, Formigoni, Mehdi, Meli, Meli (35’st Mazzoni), Scaglione (43’st Bonora), Sarto (28’st Laghi), Allegrucci (18’st Pierfederici). All. Del Mastio.

RENO SANT’ALBERTO: Bonazza, Giorgini (32’st Acunzo), Gabelli, Tassinari, Innocentri, Bolognesi, Renzi, Francisconi, Alberani (15’st Rechichi), Montemaggi, Filippi Mattia. All. Mariani.

Arbitro: Sarti da Rimini.

Marcatori: 30’pt Montemaggi, 35’pt Scaglione, 9’st Sarto.

Note: ammonito Mazzoni.

Il 2023 della Portuense comincia nel migliore dei modi, a spese del Reno, quarta forza del campionato e con 14 punti in più dei rossoneri. All’andata era stato un pareggio molto combattuto, con gol di Filippi, il grande ex, e pareggio di Pierfederici, con la Portuense che aveva sprecato un calcio di rigore. Rispetto alla prima partita del girone d’andata le maggiori novità c’erano nei padroni di casa, a cominciare dall’allenatore. Mister Del Mastio si è giovato della ristrutturazione operata sul mercato e uno dei volti nuovi, l’ex granata Scaglione, è stato l’autore del pareggio, un gol di rapina in mischia. Pochi minuti prima aveva aperto le danze Montemaggi, dopo una bella incursione in area, la difesa avev respinto corto e lui al secondo tentativo aveva fatto centro. Dopo il pareggio di Scaglione in tribuna si è molto protestato per il gol fantasma di Formigoni, il suo tiro sembrava avesse varcato la linea, ma per l’arbitro e il guardalinea no, ed è quello che conta. Nel secondo tempo la Portuense ribalta il risultato, una punizione a foglia morta di Sarto, uno specialista. Il Reno cerca di rientrare in partita, ma deve subire il contropiede al 26’: Formigoni allarga il gioco per Pierfederici, che allarga il piattone e sfiora l’incrocio.

Franco Vanini