Prati, il migliore di giornata: "Sento fiducia e sto crescendo"

Alla terza gara consecutiva da titolare, Matteo Prati (foto) ha sfoderato la migliore prestazione in assoluto da quando indossa la maglia della Spal. Ha appena compiuto 19 anni il centrocampista proveniente dal Ravenna, che mister De Rossi non ha avuto paura a lanciare dopo la cessione di Salvatore Esposito. "La scorsa stagione giocavo in serie D a Ravenna, la mia città – ricorda il centrocampista classe 2003 –. Quando mi hanno detto che la Spal mi voleva ero contentissimo, anche se il salto di due categorie si è fatto sentire. La differenza principale è l’intensità: in cadetteria la palla corre molto più veloce e non c’è tempo per pensare, quindi bisogna leggere in anticipo la giocata altrimenti tutto diventa difficile. Mister De Rossi? La sua fiducia nei miei confronti deriva da quello che faccio in allenamento: fin da bambino sono abituato a lavorare sempre al massimo in attesa di un’opportunità, poi in campo sto cercando di fare esperienza e acquisire consapevolezza nei miei mezzi. Sono felice che mi abbia fatto i complimenti: significa che sto migliorando. Con DDR ho un rapporto diretto: in ogni allenamento mi fornisce tanti consigli, e grazie a lui in campo sto trovando più coraggio per cercare la giocata ed essere intraprendente". Il playmaker romagnolo l’anno scorso si è diplomato in ragioneria, per poi diventare a tutti gli effetti un calciatore professionista nella gloriosa Spal. "Ho giocato sette anni nel settore giovanile del Cesena, fino al fallimento della società – sottolinea Prati –. A quel punto sono passato nel vivaio del Ravenna, dove ho militato qualche stagione fino ad approdare in prima squadra. Ferrara? La prima forte emozione me l’ha regalata la curva Ovest: è anche grazie a loro che noi giocatori diamo l’anima".