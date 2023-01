Prati, la stellina che fa dimenticare Esposito

È ancora presto per dire se a Cagliari sia nata una stella, ma certamente la prestazione sfoderata da Matteo Prati all’Unipol Domus lascia intravedere la stoffa del campione. E a 19 anni appena compiuti il centrocampista di Ravenna ha già fatto dimenticare a tifosi biancazzurri l’ex capitano Salvatore Esposito, ceduto tra mille polemiche allo Spezia all’inizio del mercato di riparazione. A lungo si è discusso della necessità di trovare immediatamente un sostituito di spessore, quantomeno dello stesso livello del playmaker di Castellamare di Stabia. Così, il direttore tecnico Lupo prima ha trattato Luca Fiordilino del Venezia (in seguito finito al Sudtirol) e poi Marcel Buchel dell’Ascoli (alla fine rimasto al Picchio). In entrambi i casi la fumata bianca sembrava ad un passo, ma per una serie di motivi le operazioni non si sono concretizzate e mister De Rossi ha fatto di necessità virtù.

Lanciando il baby Prati, che il giorno di Santo Stefano – al debutto da titolare in serie B contro il Pisa – aveva ancora 18 anni. L’impatto del centrocampista romagnolo in cadetteria non è stato esaltante, ma dopo la prova incolore coi nerazzurri ha lavorato sodo per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. E DDR – uno che di mediani se ne intende – gli ha rinnovato la fiducia, schierandolo sempre dal primo minuto. Con la Reggina si è registrato qualche progresso, con l’Ascoli ha disputato la prima gara davvero convincente e col Cagliari ha lasciato tutti a bocca aperta estraendo dal cilindro tre assist clamorosi che hanno impreziosito una prestazione superlativa sotto ogni punto di vista. E da ‘panchinaro’ fisso – con sole due presenze per un totale di 23 minuti nelle prime 18 giornate di campionato –, Prati è diventato un titolare inamovibile della Spal, che punta sul suo talento per centrare l’obiettivo salvezza e fiuta l’opportunità di rivenderlo a peso d’oro (magari non la prossima estate).

Ma chi è Prati? Come tante giovani promesse del territorio romagnolo, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena. Il fallimento del club bianconero nel 2018 lo ha indotto a ripartire dal Ravenna, la squadra del sua città. In giallorosso ha esordito in serie C a 17 anni, poi ha giocato da protagonista in D e la scorsa estate la Spal lo ha acquistato permettendogli di fare il doppio salto fino alla cadetteria. Inutile dire che Prati – sotto contratto col club biancazzurro fino al 2025 – adesso abbia tutti gli occhi addosso. Sarebbe sbagliato mettergli addosso troppa pressione, ma il ragazzo sembra avere la maturità e la personalità per lasciarsela scivolare addosso. A mister De Rossi il compito di proteggerlo e valorizzarlo ulteriormente, perché la netta sensazione è che con Prati la Spal abbia trovato un tesoro. Stefano Manfredini