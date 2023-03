Prati punto fermo dell’under 20

Dopo la Spal, Prati ha già conquistato l’Italia under 20. Nel giro di una manciata di giorni il playmaker romagnolo – che in precedenza non era mai stato convocato nelle nazionali di categoria – ha giocato titolare prima con la Norvegia e poi con la Germania riscuotendo consensi a 360 gradi. Si è trattato di due incontri del torneo Otto Nazioni, e se in Norvegia il tecnico federale Nunziata gli aveva concesso una ventina di minuti di riposo nella ripresa con la Germania lo ha utilizzato fino alla fine. Allo stadio Lungobisenzio di Prato, Prati è stato schierato nel suo ruolo preferito di regista risultando tra i migliori nell’ultima partita della competizione, che si è conclusa sull’1-1. Magari mister Oddo avrebbe preferito un minutaggio inferiore per l’ex centrocampista del Ravenna, che a Bolzano era entrato nella ripresa in seguito ad una brutta influenza che lo aveva debilitato. Di sicuro però essere diventato un punto fermo della Nazionale italiana under 20 rappresenta una soddisfazione enorme ed un ulteriore stimolo per Prati, che con tutta probabilità sabato prossimo contro la Ternana sarà in campo dal primo minuto.