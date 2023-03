Prati schierato in azzurro

I nazionali spallini sono scesi tutti in campo nelle gare disputate nei giorni scorsi nelle varie competizioni internazionali. I riflettori erano innanzitutto puntati su Prati, che ha debuttato nell’Italia under 20 giocando titolare la partita del Torneo Otto Nazioni contro la Norvegia. A Stavanger è finita 2-2, col regista biancazzurro autore di un’ottima prestazione prima di essere sostituito a metà della ripresa. Prati ha colpito pure il commissario tecnico Nunziata, che sul suo conto si è espresso in questi termini: "Ha fatto una buona gara, sembrava avesse sempre giocato con noi". L’avventura del playmaker romagnolo con gli Azzurrini però non è ancora finita, perché domani alle alle 15 allo stadio Lungobisenzio di Prato l’Italia under 20 se la vedrà coi pari età della Germania nell’ultimo turno della competizione. Tunjov invece è entrato a metà secondo tempo nell’Estonia nell’amichevole disputata a Budapest contro l’Ungheria che si è imposta per 1-0. Domani a Linz il centrocampista della Spal sarà impegnato nelle qualificazioni ai prossimi Europei sul campo dell’Austria. Infine, Peda ha giocato dal primo all’ultimo minuto l’amichevole disputata dalla Polonia under 21 con Austria (0-0 il risultato) e domani se la vedrà con l’Albania.