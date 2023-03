Prati torna a lavorare in gruppo

Allenamento a porte aperte con alcune indicazioni interessanti, ieri pomeriggio, per appassionati, curiosi e addetti ai lavori, in vista della trasferta di sabato a Bolzano. E’ rientrato in gruppo Prati (nella foto), ed è ovviamente una gran bella notizia, mentre Celia deve ancora smaltire i postumi dell’influenza che lo aveva messo fuori causa per la gara di Cosenza. Zanellato, uno dei migliori nella partita di Cosenza, è invece rimasto a riposto per precauzione ma le sue condizioni non preoccupano lo staff. Dovrebbero essere tutti a disposizione per la sfida alla rivelazione Sudtirol di mister Bisoli. Alla seduta non hanno preso parte ovviamente gli infortunati lungodegenti Valzania e Varnier, oltre a Radja Nainggolan (foto in basso). Il Ninja infatti sta svolgendo un lavoro personalizzato, con l’obiettivo di farsi trovar pronto alla ripresa del campionato, sabato 1 aprile.