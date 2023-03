Premiati Moreno e Sacquegna, voce biancorossa

Bella serata venerdì scorso al ristorantepizzeria Minelli di Pieve di Cento, per gli appassionati di palla a spicchi che hanno a cuore la Benedetto XIV Cento.

Per un evento organizzato dai gruppi ’Vecchia Guardia’ e ’Gruppo Erotico’, è stato organizzato un bel ritrovo in cui ha presenziato per la prima squadra Yankiel Moreno, mentre il ds Ivan Belletti, sempre presente in occasioni analoghe, non ha potuto esserci per impegni già presi in precedenza.

Moreno, ormai un centese acquisito per militanza in maglia biancorossa e spesso presente a questi ritrovi, è stato premiato nel corso della serata per i suoi cinque anni di permanenza centese, passati attraverso un inizio sofferto con la retrocessione e gli screzi con una parte della tifoseria, ed ora anni nei quali è diventato un beniamino del pubblico e un uomo chiave della squadra di Mecacci.

Il suo particolare legame con la città del Guercino è stato sancito ancora una volta nel corso di questa serata, ed è bello sottolineare che proprio il playmaker cubano abbia voluto consegnare il secondo riconoscimento della serata, andato a Lorenzo Sacquegna. Il popolare Larry, conosciuto e benvoluto da tutti, è stato la voce storica dei biancorossi come speaker dal 1994 al 2018, un punto di riferimento in anni ruggenti e fino all’approdo in serie A2, con l’esilio a San Lazzaro e poi lo stop per il Covid. Alla serata, a premiare invece Moreno, ha presenziato Stefano Gubellini, designatore degli arbitri per l’Emilia Romagna nei campionati regionali.