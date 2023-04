Premiato il coraggio del mister Ora il Perugia è a soli due punti

La Spal decide di rimanere "dentro" il campionato, rispondendo presente in una gara tagliafuori, che facilmente toglierà ogni speranza di salvezza a chi l’ha persa, e cioè al Benevento. Nel pomeriggio son poi arrivate diverse sconfitte di quelle davanti, a partire dal Perugia, mentre si mantiene in corsa anche il Brescia che sabato sarà al "Mazza" per un altro spareggio. Con Genoa-Perugia, Cosenza-Cittadella in calendario, e con gli umbri che poi ospitano i calabresi e salgono a Ferrara, le speranze di arrivare ai playout risorgono, e per il momento conviene fermarsi qui. Se la Spal in stagione fosse stata spesso quella vista a Benevento, capace di quel livello di manovra e di quella applicazione, non si ritroverebbe con questa classifica. Così non è stato, ma ora invece di guardare indietro bisogna sperare che anche nelle ultime sei la Spal scenda in campo concentrata e capace di giocare come ha fatto al "Vigorito", dove di sicuro ha disputato la sua miglior gara esterna in campionato. A Parma e Reggio Calabria i biancazzurri avevano vinto di "catenaccio", a Benevento invece hanno meritato in pieno. Sono stati ancora una volta rimontati, è vero, però hanno saputo reagire a un gol incassato con molta scalogna, per via di quella deviazione fortuita e determinante di Contiliano che stava zompando su Foulon in scivolata. Alfonso questa volta non ha dovuto sobbarcarsi un superlavoro e la Spal si è stretta intorno a Nainggolan e con l’apporto dei suoi giovani centrocampisti (che partita anche Prati, e che gol…), di un buon Maistro e degli esterni ha saputo riportarsi sotto e riguadagnare il vantaggio: poi finalmente è riuscita anche chiudere la partita con Moncini. In vista di nuovi scontri diretti casalinghi con l’intermezzo dello scomodo viaggio a Modena, la Spal deve confermare quanto di buono ha mostrato in una Pasquetta felice.

Ora a -2 dal Perugia e in attesa del confronto diretto, la squadra di Oddo torna a riprendere in mano il proprio destino: può farcela, deve farcela. E non deve dissipare la spinta che una vittoria importante regala come fece a Cosenza. L’allenatore ha non pochi meriti per la scelta di osare. Stellone ha tenuto La Gumina, Ciano e Farias in panca. Lui invece ha cominciato con due punte più Maistro e Nainggolan. Ha ragione, Oddo, quando dice che tecnicamente non sono stati i due attaccanti a farlo vincere (anche se il gol di Moncini è stato splendido): ma l’input dato ai suoi ragazzi è stato di coraggio, in stile "andate e giocate". Ed è stato ricambiato. Quanto al Ninja, ha preso per mano la Spal con la voglia e l’attaccamento che forse pochi si aspettavano, dando la sensazione che questa sia oggi la sua giusta causa, e che da guerriero lui voglia vincere anche questa. Tecnicamente, per la B è un marziano: ma attenzione, corsa e spinta a diventare cittadino onorario di Ferrara non erano scontate. Vederlo dare dritte ai compagni nel riscaldamento prepartita è stato bello, vederlo giocare... ancora di più.

Mauro Malaguti