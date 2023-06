Premio disciplina al Bondeno calcio

CALCIO

L’under 17 Allievi della Bondeno Calcio ha conquistato il ’Premio Disciplina’ che valorizza la correttezza e il comportamento dei giocatori in campo. "Un bellissimo orgoglio che dà lustro allo sport matildeo – sottolineano entusiasti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Il nostro plauso va ai ragazzi e all’allenatore protagonisti di una stagione fantastica, oltre naturalmente alla dirigenza della Bondeno Calcio per questo e per gli altri brillanti traguardi raggiunti negli ultimi mesi. Lo sport deve essere veicolo di valori fondamentali quali il rispetto reciproco e la disciplina, e questo attestato al merito è la testimonianza dell’ottimo lavoro della nostra società sportiva". La premiazione si è svolta al Teatro EuropAuditorium di Bologna, con la partecipazione di oltre 700 rappresentanti di quattrocento società calcistiche regionali. La Bondeno Calcio per l’occasione è stata rappresentata dal dirigente Diego Pincelli, e il ’Premio Disciplina’ è stato conferito dalla presidente regionale degli arbitri, Graziella Pirriatore.