Prevendita biglietti fino a sabato

È una marcia di avvicinamento molto particolare quella alla gara tra Spal e Bari. Il mercato è stato al centro dell’attenzione fino a martedì sera, ma continua a far discutere la decisione di vietare la trasferta del Mazza ai tifosi biancorossi residenti in Puglia. A tal proposito, è stato precisato che saranno effettuati controlli puntuali e approfonditi agli accessi dell’impianto e tutti coloro che non avranno rispettato le norme sulla vendita dei tagliandi o avranno fornito credenziali saranno perseguibili a termini di legge. Seppur in ritardo, la prevendita è comunque scattata e fino a sabato prossimo sarà attiva presso i punti vendita abilitati. Dalle 10 alle 14,45 di sabato saranno aperte le biglietterie del Mazza con una maggiorazione di 5 euro. Il giorno della gara i biglietti per i settori di tribuna e curva Est saranno acquistabili presso la biglietteria in corso Piave, mentre i tagliandi per i settori di curva Ovest e gradinata in via Cassoli.