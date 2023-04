Prevendita, superati i mille biglietti

Nel terzo giorno di prevendita, il popolo biancazzurro ha sfondato quota mille. Erano infatti 1.013 i biglietti staccati alle 19 ieri per il settore ospiti dello stadio Braglia in vista del derby in programma sabato pomeriggio. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online he nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita (non sono previste riduzioni). La prevendita per il settore ospiti terminerà domani alle 19, quindi i tifosi spallini sono ancora in tempo per assicurarsi il prezioso tagliando.