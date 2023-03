Prima e seconda ko, la classifica non cambia

Quart’ultima giornata del campionato di Seconda categoria all’insegna dei risultati più sorprendenti in testa alla classifica. La capolista Copparo 2015 ha perso a domicilio il derby con i "cugini" degli Amici di Stefano, che hanno calato il tris, ma anche la diretta concorrente, Codifiume, si è dovuta arrendere in casa ad opera di un grintoso Acli San Luca San Giorgio, che aveva bisogno di punti per uscire dalla palude della zona pericolosa. Nonostante il passo falso i rossoblù di Pavani conservano il primato con 47 punti, 4 in più del Codifiume, mentre è Amici di Stefano a fare un deciso balzo in avanti portandosi a 40 punti, 3 più dell’Ostellatese, che occupa l’ultimo posto utile per i play-off.

E dire che la partita più semplice sulla carta l’aveva il Codifiume, con il non irresistibile Acli, che ha però ha giocato con la determinazione necessaria e ha approfittato delle numerose assenze, tutte concentrate nel reparto arretrato (Suggi, Felletti, Barreca e Lodi). Daniele Buriani non vuole sentire parlare di attenuanti. "C’erano assenze importanti, ma altre volte in campionato avevamo saputo sopperire alle difficoltà di organico – commenta l’allenatore rossoblù – L’Acli sembrava alla nostra portata, ma se giochi con presunzione rischi di farti male. Ha vinto chi aveva più fame: ha prevalso la voglia di salvarsi rispetto a quella di vincere il campionato".

Non tutto è perduto: "Abbiamo sprecato l’occasione per rifarci sotto, dobbiamo restare concentrati. Di qui alla fine mancano tre partite, il nostro calendario è benevolo, ma anche Copparo 2015 non deve affrontare delle big. La novità è Amici di Stefano, che ha scalato posizioni e si è rifatta sotto".

f.v.