Primavera a Brescia contro la Feralpi Salò I biancazzurri sono terzi

A due settimane di distanza dalla sconfitta nello scontro al vertice sul campo del Genoa, la Spal torna in campo nel campionato Primavera 2 oggi alle 15 al centro sportivo Rigamonti di Brescia contro la Feralpi Salò. I biancazzurri non sono rimasti certo a riposo, ma la partecipazione alla Viareggio Cup ha riservato una cocente delusione alla squadra di Grieco, eliminata dalla competizione nella fase a gironi a causa di una beffarda sconfitta contro il Pisa. In campionato la Spal è terza a -7 dal Genoa, -3 dal Parma e +2 su Venezia e Monza. La situazione in zona playoff quindi è in grande evoluzione, e a sette giornate dal termine tutto è ancora possibile.

Questo turno di campionato tra l’altro propone Venezia-Parma, quindi con una vittoria sul campo dell’insidiosa Feralpi Salò la Spal potrebbe rosicchiare punti preziosi in ottica secondo posto. La prima posizione che significa promozione diretta invece sembra quasi irraggiungibile.