Primavera a segno, ora ecco i playoff

La Spal si prepara ai quarti di finale dei playoff del campionato Primavera 2, che sabato prossimo la vedranno impegnata sul campo dell’Ascoli. Nell’ultima giornata di campionato i biancazzurri hanno superato il Vicenza con un netto 3-0, un successo che però non è bastato per risalire posizioni in classifica. La squadra di Grieco ha chiuso infatti la regular season al quinto posto, seppur in coabitazione con Venezia e Monza che però l’hanno preceduta per una questione di scontri diretti e differenza reti. E adesso sotto coi playoff.