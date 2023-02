Primavera al derby contro la Reggiana L’under 18 sfida l’Inter

l pareggio pirotecnico contro il Como ha leggermente rallentato la corsa della Spal, che resta comunque al secondo posto a -3 dalla capolista Genoa nel campionato Primavera 2. Il Parma però si è portato a -1 dalla squadra di Grieco, che oggi deve assolutamente ricominciare a correre. I biancazzurri scendono in campo alle 14,30 a Casalgrande contro la Reggiana in un derby mai banale. In classifica i granata occupano la terzultima posizione con soli 14 punti all’attivo, ma sono reduci da una bella vittoria sul campo dell’Alessandria e non possono assolutamente essere sottovalutati. Partono nettamente favorite anche le altre squadre che lottano per la promozione diretta: il Genoa ospita la Feralpi Salò, mentre il Parma riceve il Padova. Nel campionato under 18 invece c’è grande intesa per lo scontro al vertice tra Spal e Inter, in programma domani alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri: la squadra di Pedriali comanda la classifica a +2 sui nerazzurri.