Primavera fermata sullo 0-0 dalla Cremonese Rao va a segno con la nazionale under 17

Non è un momento positivo nemmeno nel campionato Primavera 2 per la Spal, che nell’ultimo turno è stata fermata sullo 0-0 dalla Cremonese al centro sportivo Gibì Fabbri. È il secondo pareggio consecutivo per i biancazzurri, che scivolano così in quarta posizione, superati dal Monza e tallonati dal Venezia. Già, perché adesso la squadra di Grieco deve momentaneamente abbandonare la corsa alla promozione diretta e concentrarsi su quella per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff. Al momento la capolista Genoa – a +7 sulla Spal – sembra infatti irraggiungibile. Nel frattempo, lo spallino Emanuele Rao è stato di nuovo protagonista con l’Italia under 17. Nel corso del secondo test amichevole disputato contro i pari età della Francia, l’attaccante classe 2006 ha segnato la seconda rete degli azzurrini che ha consentito alla Nazionale di accorciare le distanze nel match terminato 4-3 per i transalpini.