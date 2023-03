Primavera in casa col Cittadella

Il colpaccio sferrato sul campo del Monza ha rilanciato la Spal, che adesso nel campionato Primavera 2 occupa la terza posizione a -7 dalla capolista Genoa e -3 dal Parma. I brianzoli invece sono quarti a -2 dai biancazzurri, che quindi devono continuare a guardarsi anche alle spalle. Per puntare in alto però alla squadra di Grieco serve un’altra vittoria oggi alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri contro il Cittadella, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.

Il Genoa fa visita alla Reggiana, mentre rischia grosso il Parma, che riceve il Monza in uno scontro diretto aperto ad ogni pronostico. Impegni esterni invece per l’under 18 di mister Pedriali impegnata domani alle 15 sul campo del Monza e per l’under 17 di mister Pensalfini attesa domani alle 15,15 dalla sfida contro la capolista Inter. Infine, domani doppio match casalingo per l’under 16 di mister Troiano e l’under 15 di mister De Gregorio, entrambe attese dai pari età dell’Udinese.