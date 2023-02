La prima giornata di ritorno ha riportato la Spal in piena corsa per la promozione diretta in Primavera 1. Già, perché i biancazzurri hanno superato agevolmente il Pordenone e il big match tra Genoa e Parma si è concluso in parità. Ora il Grifone ha solo tre punti di vantaggio sulla squadra di Grieco, balzata al secondo posto a +1 sui ducali. Ora però la Spal deve dare continuità ai propri risultati, a partire dall’insidiosa trasferta in programma oggi alle 14,30 sul campo del Brescia. Le rondinelle gravitano a metà classifica, ma non vanno assolutamente sottovalutate. Per quanto riguarda le dirette concorrenti dei biancazzurri, il Genoa ospita l’Albinoleffe e il Parma riceve la Cremonese. Nel frattempo, gli organizzatori della Viareggio Cup hanno comunicato che la Spal parteciperà all’edizione numero 73 della prestigiosa competizione giovanile. Per il club biancazzurro è la quarta presenza consecutiva al torneo di Viareggio.