Primavera, in via Copparo arriva il Venezia C’è da difendere il terzo posto in classifica

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro l’Albinoleffe, per la Spal è in calendario un altro impegno al centro sportivo Gibì Fabbri nella terzultima giornata del campionato Primavera 2. In via Copparo (fischio d’inizio oggi alle 15) arriva il Venezia, col quale i biancazzurri condividono il terzo posto in classifica a quota 55 punti. Si tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto a pochissimi turni dalla fine della regular season. Col secondo posto ormai molto difficile da raggiungere (il Parma è a +5), l’obiettivo principale della squadra di Grieco è conservare la terza posizione dall’assalto di Venezia e Monza. I brianzoli sono quinti a -3, ma continuano ad insidiare biancazzurri e lagunari. Tutte queste squadre poi si giocheranno la promozione ai playoff. Niente campionato per l’under 18 di mister Pedriali.