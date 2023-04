Primi risultati, è scattato il torneo ’Paolo Mazza’ Le ragazze dell’under 15 vanno in finale regionale

Tante reti e gare appassionanti nella prima giornata del torneo Mazza, che proseguirà la prossima settimana. Ecco i risultati delle prime partite della fase a gironi delle tre categoria.

Allievi, girone A: Consandolo-Copparo 2-4, Codigorese-Sorgente 6-1.

Allievi, girone B: Acli-Balca Poggese 1-2, Bondeno-Centese 0-2. Allievi, girone C: Dribbling-Pontelagoscuro 8-0, Sant’Agostino-X Martiri B 5-0.

Allievi, girone D: Cus Ferrara-Olimpia Quartesana 3-4, Portuense Etrusca-X Martiri A 1-1. Giovanissimi, girone A: Acli B-Balca Poggese 2-2, Sant’Agostino-Centese 3-1.

Giovanissimi, girone B: Copparo-Acli A 1-3, Masi Torello Voghiera-Olimpia Quartesana 1-4. Giovanissimi, girone C: Consandolo-Portuense Etrusca 1-4, Sorgente-X Martiri A 1-2.

Giovanissimi, girone D: Cus Ferrara-Dribbling 1-4, X Martiri B-Pontelagoscuro 3-0.

Esordienti, girone A: Casumaro-Sant’Agostino 0-5, riposa X Martiri A.

Esordienti, girone B: Jolanda Volley-Portuense Etrusca 3-1, Sorgente-X Martiri B 2-0.

Esordienti, girone C: Consandolo-Copparo 4-0, Olimpia Quartesana-Santa Maria Codifiume 1-3.

Esordienti, girone D: Acli-Cus Ferrara 1-1, riposa Dribbling. SPAL FEMMINILE. Se la prima squadra in rosa è in piena corsa per la promozione in serie C, anche il vivaio femminile si sta mettendo in grande evidenza. A partire dalla Spal under 15 che ha staccato il pass per la finale del campionato regionale di categoria. In semifinale le ragazze di mister Munari hanno letteralmente travolto il Riccione. Le biancazzurre si sono imposte con un perentorio 6-1, con doppietta di Faggioli e reti di Segantin, Biolcati, Bonora e Montagna. E sabato prossimo alle 15,30 a Castel San Pietro Terme si disputerà la finalissima contro il Bologna. Per Rotondi e compagne si profila un derby da sogno, che metterà in palio il titolo regionale femminile under 15. La prima squadra biancazzurra invece tornerà in campo domenica prossima a Vigarano Mainarda contro il Felino con l’obiettivo di difendere il primo posto.