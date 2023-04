Primo ko casalingo per la Vis Rosa La spunta Medicina

Alla penultima partita della seconda fase viene violato il fortino amico della palestra Dosso Dossi della Vis Rosa. Dopo sei vittorie di fila in casa nulla può la formazione di coach Brandini contro la più strutturata Cma Medicina, che riempie l’area creando problemi alle penetrazioni avversarie e domina la battaglia a rimbalzo. Vis Rosa lotta come sempre, recuperando molti palloni che però raramente si traducono in canestri con il contropiede oppure a difesa schierata dove le percentuali deficitarie al tiro impediscono di contendere realmente le sorti dell’incontro alle più esperte bolognesi.

Il gap fisico, ancora più marcato in assenza di Basaglia e Spitaleri, è il problema principale che si troverà nuovamente di fronte la formazione ferrarese nelle partite di maggio e giugno che

decideranno il campionato.

Un mese per trovare le giuste contromisure e provare l’assalto al titolo regionale.

La seconda fase si chiuderà lunedì 17 aprile alle 21,15, sempre in casa al Dosso Dossi, contro la prima in classifica Claterna Basket.