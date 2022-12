Proia fallisce un’occasione d’oro, Dickmann vanifica tutto con l’errore sul gol toscano

ALFONSO 6. Sul gol non ha colpe. Cicca un’uscita, ma evita anche per due volte lo 0-2.

PEDA 6. Gioca una gara attenta. Chiude da terzino destro e prova anche a sganciarsi nel finale.

VARNIER 6. Rientro sicuro, con mezza occasione da rete su punizione nel finale. Non arriva in tempo a chiudere su Sibilli, ma non è peccato mortale.

MECCARIELLO 5,5. Primo tempo eccellente, ripresa in affanno spesa a rincorrere all’indietro come sul gol. Salterà Reggio per squalifica.

DICKMANN 5,5. Gioca un ottimo primo tempo ed è su un suo tiro-cross che Rabbi segna il gol poi annullato. Ma è suo l’assist per la rete del Pisa: bastava calciar lontano il pallone. Peccato, così ha vanificato la prestazione.

PRATI 6. Esordio dal 1’ timidino ma diligente, è un 2003 e non merita giudizi severi. Quando regala una ripartenza al Pisa De Rossi lo sostituisce.

MURGIA 5. Stava giocando una gran bella partita, forse la sua migliore, e la rovina con quel rosso a partita ancora recuperabile. Non si debbono lasciare in 10 i compagni con due gialli così. Sono 9 ammonizioni in 10 presenze: deve essere più prudente.

TRIPALDELLI 6,5. Una delle sue migliori prove in un anno e mezzo a Ferrara. E’ assiduo nel salire e crossa anche bene.

VALZANIA 6. Appare senz’altro in crescita anche sul piano atletico. Gli rimane da fare l’ultimo step, incidere su un risultato come lontano da Ferrara gli riusciva.

MAISTRO 6,5. Benone nel primo tempo con rasoiate che valgono cambi di gioco che infastidiscono il Pisa.

RABBI 6,5. Segna, in fuorigioco di poco, difende palla, corre e pressa. Si conferma utilissimo.

DE ROSSI 6. La Spal gioca bene finché non resta in dieci e dà la sensazione di essere sulla strada di trovare una fisionomia. Però così, con una sola punta, punge poco.

PRONTERA 6. Nel finale caldo si incarta un po’ ma non arbitra male.

LA MANTIA 5,5. Entra a Spal in 10 e aggiunge solo una sponda. PROIA 5. Sbaglia la grande occasione con un tiro debole, ne manca altre due mezze. In partenza.

TUNJOV 6. Si rende utile sui piazzati.

RAUTI ng.

Mauro Malaguti