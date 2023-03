Promotor Classic, la stagione ai nastri di partenza con la Coppa delle Alpi

Tutto è pronto per uno spumeggiante inizio di stagione per la Scuderia Promotor Classic, la realtà estense che ha chiuso la precedente stagione 2022 con lo scudetto di campione d’Italia. Si partirà a brevissimo con la Coppa delle Alpi, classica maratona invernale per poi tornare alla più glamour Milano - Sanremo e trovare il terzo appuntamento in Toscana per il Circuito del Mugello. Pausa per la 1000 Miglia in giugno e poi via ancora per la Coppa d’Oro delle Dolomiti in Luglio , il GP Nuvolari in settembre ed il Gran Finale ad ottobre, in Sicilia, per la Targa Florio. Tante le novità quest’anno tra i drivers, con l’arrivo di importanti equipaggi internazionali provenienti da Belgio, Svizzera ed Olanda oltre ai nostri forti top driver nazionali, dove oltre al nostro driver ferrarese Alex De Angelis troveremo tanti forti nomi noti a partire dal capolista GianMario Fontanella, già vice campione italiano, il forte veneto Luca Patron, il mantovano Guido Ceccardi, in coppia quest’anno con Flavio Renna per sostituire Alessandro Gamberini, ancora in recupero dopo l’incidente occorso nella stagione passata. Al via con i colori Promotor Classic anche i forti piloti perugini Gaggioli-Pierini e Stefano Traverso protagonista da anni del Rally di MonteCarlo. "Siamo davvero felici - commenta Isabella Bertaglia, presidente della Scuderia, che insieme a Cristina Biagi, direttrice sportiva, gestiscono il sodalizio - questa internazionalizzazione della scuderia è una svolta importante per noi per farci conoscere oltre i confini".