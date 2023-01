zola predosa

2

casumaro

0

ZOLA PREDOSA: Maiella, Vespignani, Cotti (10’ st Longhi), Andrejic, Mannarino (10’ st Vandelli), Di Giulio, G. Marzillo, Barbieri (29’ st Sandri), Gilli, Tonelli, Minelli.

A disposizione: Pequini, Bonini, M. Marzillo, Budriesi, Oppi, Scarpati.

All.: Zecchi.

CASUMARO: Callegari, Benini (39’ st Bacchi), Passerini, Minarelli (20’ st Iazzetta), Faggioli, Farina, Testoni (1’ st Anatriello), Rambaldi (25’ st Dinu), Manfredini (37’ st Chendi), Darraji, Vinci.

A disposizione: Stracuzzi, Grandi, , Cresta.

All.: Panzetti.

Reti: 40’ pt Mannarino (Z), 33’ st Sandri (Z).

Note: ammoniti: Benini (C).

Importante vittoria casalinga per lo Zola Predosa, che passa per il risultato di 2-0 contro gli ospiti del Casumaro, nella sfida valida per la diciottesima giornata del girone C di promozione emiliana. Sul sintetico del Filippetti di Zola Predosa scendono in campo le due compagini, con i padroni di casa alla ricerca dei 3 punti per mantenere la testa della classifica, mentre agli ospiti del Casumaro servono punti per uscire dalle zone calde della classifica. Pronti via e subito partono forte i padroni di casa, che mettono pressione alla difesa ospite già dai primi minuti. La prima occasione è però per il Casumaro, che riesce a liberare al tiro il numero 10 Darraji, ma la sua conclusione finisce a lato. Al minuto 40 passa in vantaggio lo Zola, con il numero 5 Mannarino che arriva prima di tutti sul pallone e insacca la rete del momentaneo 1 a 0 per i suoi. Per la prima frazione è tutto.

Nel secondo tempo la partita non cambia di molto, con i padroni di casa che tengono in mano il pallino del gioco, lasciando pochi spazi agli avversari.

lo Zola, con il Subentrato Sandri che Mette subito la sua firma sul Match battendo l’estremo difensore ospite Callegari con un potente diagonale, che vale il 2 a 0 ai padroni di casa. Nel finale gestisce il vantaggio lo Zola, e al triplice fischio il risultato rimane invariato. Tre punti per i padroni di casa, che rimangono in testa alla classifica e nella prossima giornata affronteranno il Fossolo in trasferta, mentre restano a quota 14 e penultimi in classifica gli ospiti del Casumaro, che avranno occasione di riscattarsi già da domenica prossima contro la Quarantolese.