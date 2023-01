"Quando Vialli mi dribblò come un birillo"

di Stefano Manfredini

La scomparsa di Gianluca Vialli ha gettato nello sconforto tutto il mondo dello sport, del resto stiamo parlando di uno dei campioni più amati di sempre del calcio italiano. Giocò al Mazza nell’estate 1991, quando la Spal affrontò in amichevole la Sampdoria campione d’Italia. In gare ufficiali invece i biancazzurri incrociarono Vialli soltanto due volte, nel campionato di serie B 1981-82. Una stagione disgraziata per la Spal, terminata con la retrocessione, mentre per l’attaccante fu la prima annata da titolare con la maglia della Cremonese, la squadra della propria città. Vialli aveva appena 17 anni, ma riuscì a mettere a segno cinque reti. Una delle quali proprio alla Spal, nell’ultima giornata di quel campionato. A difendere i pali dei biancazzurri sul campo della Cremonese – che si aggiudicò l’incontro per 2-0 – c’era Riccardo Cervellati, che rimase colpito dal talento di quel ragazzino che doveva ancora affacciarsi al grande calcio. "Vialli ha rappresentato la massima espressione della passione per il calcio – commenta l’ex portiere –, quindi indipendentemente dalla mia storia e dagli incroci con la Spal questo è un giorno davvero triste. Quando viene a mancare un campione di questo livello, ognuno di noi tende a cercare un modo per agganciarsi a tale personaggio. Qualcuno lo ha visto, altri lo hanno conosciuto, un esercizio egoistico per sentirsi importanti. A me stavolta è venuto semplice, perché quella partita disputata a Cremona la ricordo come fosse oggi. Era un periodo particolarissimo della mia vita, perché mi ero ritrovato a essere titolare in serie B a 19 anni nella squadra della mia città. Peraltro in un momento storico non proprio banale, giugno 1982: l’inizio di un’estate che per la mia generazione ha rappresentato il punto più alto in assoluto".

Vialli giocò contro la Spal pure nella gara di andata disputata sei mesi prima a Ferrara, ma fu sul campo della Cremonese che i biancazzurri si accorsero di quanto era forte quel ragazzino. "Nella partita di andata ero in panchina, invece in quella di ritorno fui schierato titolare – continua Cervellati –. Quella stagione per noi le cose andarono male: la squadra era stata costruita per disputare un buon campionato, ma trovammo tante difficoltà e mister Titta Rota fu sostituito da Tomeazzi che gettò nella mischia i giovani più promettenti del vivaio spallino. Eravamo già retrocessi, ma per noi era un grande orgoglio giocare nella squadra della nostra città in serie B. Vialli aveva solo 17 anni, ma di lui si parlava già come di un futuro campione. La Cremonese di mister Mondonico doveva vincere per salvarsi, e dopo essere passata in vantaggio con un calcio di punizione di Frutti raddoppiò ad una decina di minuti dal termine proprio con Vialli. Quel gol me lo ricordo perfettamente: si presentò davanti a me sfruttando la propria velocità al termine di un contropiede in campo aperto, e nonostante nell’uno contro uno fossi piuttosto bravo mi dribblò come un birillo e andò a segno regalando la salvezza alla sua Cremonese. Non era il giocatore che tutti ricordiamo negli anni Novanta: era un atleta molto leggero, magrissimo e dotato di una grande progressione. Un aneddoto: venne a vedere la partita pure mio padre, che al ritorno riportò a casa me, Bergossi e Maritozzi. Ebbene, nel viaggio di ritorno in auto parlammo a lungo con ammirazione di quel ragazzino che aveva la stoffa del campione: era Gianluca Vialli".