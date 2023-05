Quante medaglie ai regionali Master per gli atleti universitari del Cus Ferrara

Conciliare gli impegni di studio universitario con la dedizione che richiede una disciplina come il nuoto si può, e lo dimostrano I risultati ottenuti dagli atleti universitari del Cus Ferrara nuoto che sono scesi in vasca a Forlì nei Campionati Regionali Master Uisp. Medaglie d’oro per le due staffette miste; la 4x50 Stile Libero con Aylin Makoui, Sara Minel, Federico Rossi e Alessandro Terrazzi e quella composta da Anna Alessi, Sara Minel, Marcello Maragno e Mauro Urso. Anche nelle gare individuali i cussini brillano conquistando l’oro nei 100 delfino con Nikolaj Ziza che gareggia in solitaria dalla prima all’ultima bracciata. Mauro Urso si conferma velocista di gran pregio sia nei 50 sia nei 100 Dorso ed anche la disciplina della rana si veste d’oro con Alessandro Terrazzi. Sfortunato Francesco Manfredini, che per un piccolo errore nel tocco alla piastra è secondo nei 100 Delfino e si classifica terzo nei 50 Delfino. Cristian Cornella conquista due medaglie d’oro sia nella gara regina dei 100 Stile Libero ripetendosi nella doppia distanza. Il veterano Marcello Maragno, ormai ad un passo dalla laurea in ingegneria, è medaglia d’oro nei 50 Rana e paga il finale dei 100 Rana arrivando secondo per una manciata di centesimi.

In campo femminile risplendono le medaglie conquistate; Aylin Makoui vince la medaglia d’oro nella gara regina dei 100 Stile Libero, mentre una immensa Sara Minel si classifica prima sia nei 100 Rana che nei 200 Misti; Anna Alessi si deve invece “accontentare” di due secondi posti nei 50 e 100 Dorso. Grande la soddisfazione del tecnico Cavallini, orgoglioso di allenare un gruppo così.