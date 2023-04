Quasi 1.200 i biglietti già acquistati dai tifosi

A 24 ore dalla deadline, la prevendita per il settore ospiti del Braglia ha toccato quota 1.198. Per i tifosi della Spal che hanno intenzione di acquistare il biglietto per seguire la squadra di mister Oddo a Modena c’è tempo fino alle 19 di oggi per acquistarlo. Il record stagionale di supporters in trasferta è già stato battuto, ma erano in molti a sperare in un esodo di proporzioni ancora superiori. In ogni caso, il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita (non sono previste riduzioni).

Non resta che acquistare e seguire la squadra in un derby importantissimo.