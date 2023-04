Quasi ottocento i biglietti venduti

Dopo due giorni di prevendita, sono 790 i biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio Braglia. Come è noto, il Modena ha messo a disposizione dei tifosi spallini circa 1.600, che in caso di esaurimento potrebbero raddoppiare. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online he nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita (non sono previste riduzioni). La prevendita per il settore ospiti terminerà venerdì alle 19.

PLASTIC FREE. Domani si svolgerà un nuovo appuntamento promosso da Spal e Plastic Free all’insegna dell’educazione ambientale e della responsabilità sociale per i più piccoli. Presso il nuovo spazio #ThePlaceToDo del centro commerciale Le Mura, a partire dalle 17,30 prenderà il via un laboratorio gratuito rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni nel quale si potranno divertire a realizzare personalmente originali creazioni ottenute grazie al riciclo dei rifiuti.