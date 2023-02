Quattro medaglie per Lambertini e De Marchi

Un modo migliore di inaugurare il nuovo anno in chiave agonistica non potevano trovarlo i due atleti della Wmac Italia di Ferrara: da Verona infatti arrivano quattro medaglie, di cui tre del metallo più prezioso.

L’occasione è stata la ripresa del Campionato Nazionale CSI di karate, alle sue ultime fasi preliminari, alla quale hanno preso parte Sergio de Marchi, maestro e preparatore del gruppo estense, e Matteo Lambertini, fresco della cintura nera appena ottenuta con esame ufficiale.

I due si sono cimentati sia nel kata creative che in quello tradizionale, andando a segno in ogni categoria.

Se infatti nel creative arrivano un oro per de Marchi e un argento per Lambertini, nei kata tradizionali brillano solo i ferraresi.

Matteo Lambertini è medaglia d’oro tra i cadetti, dimostrandosi competitivo anche tra le cinture nere; Sergio de Marchi non è da meno tra i seniores, con una vittoria netta che lo porta sul gradino più alto del podio.

L’evento di Verona è stato importante non solo per i risultati, ma anche come banco di prova, dati gli impegni che aspettano la Wmac Italia nelle prossime settimane, ovvero il Grand Prix di Slovakia della WKF (la Federazione del karate Olimpico) e il Weiz Open della Wmac international a fine mese.

Infine, riflettori puntati sulla Coppa del Presidente di sport da combattimento organizzata dal maestro Mauro de Marchi proprio nella nostra città il prossimo 19 marzo. Per info: [email protected]