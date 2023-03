"Questa squadra ha le qualità per salvarsi"

di Stefano Manfredini

Tutti in fila per il Ninja. La presenza di Radja Nainggolan allo Spal Store (in serata, a festa finita, lo spiacevole episodio dei danneggiamenti al negozio da parte di un ragazzo che nulla aveva a che vedere con tifosi e appassionati: il servizio completo sulla cronaca, ndr) ha letteralmente paralizzato via Mazzini, che nel tardo pomeriggio di ieri è stata invasa dai tifosi biancazzurri a caccia di una foto e un autografo del centrocampista belga. La coda ha addirittura raggiunto il Listone, tanto che nemmeno gli organizzatori si aspettavano un’affluenza del genere. Operazione simpatia decisamente riuscita per la Spal, con tantissimi giovani e numerose ragazze che oltre al selfie col Ninja sono tornate a casa con la mimosa donata dal club biancazzurro. "Abbiamo vinto una partita, finalmente un po’ di gente è uscita – afferma Radja con il sorriso sulle labbra, tra uno scatto e un autografo –. Scherzi a parte, fa sempre piacere vedere che la mia presenza fa un effetto del genere. Significa che la gente mi vuole bene: ora tocca a me ripagare tutto questo affetto".

Nainggolan è ai box a causa di un problema muscolare al polpaccio, rimediato nel turno infrasettimanale col Frosinone. La speranza dello staff tecnico e il desiderio del numero 44 di tornare in campo prima della sosta (la squadra di Oddo affronterà domenica prossima il Cosenza e sabato 18 marzo il Sudtirol, entrambe in trasferta, poi il campionato si fermerà per due settimane) si scontrano con la consapevolezza che correre rischi in questo momento della stagione non ha alcun senso. L’ipotesi più probabile quindi è quella di rivederlo protagonista sabato 1 aprile al Mazza contro la Ternana. "Sto facendo di tutto per rientrare prima possibile – assicura il Ninja –. Avevo puntato a domenica prossima, ma ho una piccola lesione e sinceramente preferisco giocare otto partite piuttosto che rischiare: devo farle bene, quindi devo stare bene".

Secondo Nainggolan comunque la Spal non avrà problemi nel sostituirlo, del resto domenica scorsa Dickmann e compagni hanno centrato la vittoria senza il suo contributo. Ma Radja dice di più, assicurando che la Spal ha tutte le carte in regola per tagliare il traguardo salvezza. "Questa squadra ha abbastanza qualità per salvarsi – conclude –. Inoltre, la vittoria col Cittadella ha dato una spinta in più sia a noi che alla piazza per raggiungere l’obiettivo tutti insieme". Per fortuna mister Oddo non ha perso ulteriori pezzi per strada dopo le tre tegole che gli sono piovute improvvisamente sulla testa una dietro l’altra, sotto forma di infortuni di Valzania, Varnier e Nainggolan. Adesso non resta che stringere i denti e gettare in campo ogni energia nello scontro diretto di Cosenza, che il tecnico pescarese deve ancora decidere se disputare con lo stesso assetto tattico dell’ultimo turno oppure se modificarlo riproponendo la difesa a tre oppure due punte di ruolo. Sono interrogativi che accompagneranno l’allenatore ancora qualche giorno, con la consapevolezza che al San Vito-Marulla balleranno punti pesantissimi.