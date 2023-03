Quindici titoli e una pioggia di medaglie per il Canoa Club

Domenica scorsa a Casalecchio sul fiume Reno, la sezione Slalom del Canoa Club Ferrara ha finalmente aperto la stagione agonistica 2023 dopo un inverno di duri allenamenti indoor e outdoor. La squadra estense capitanata dagli istruttori Leonardo Solimani ed Emanuele Campana ha ottenuto ottimi risultati in una manifestazione che ha visto atleti provenienti da tutta Italia. Conquistati ben 15 titoli regionali e una pioggia di medaglie.

Partendo dai più giovani terzo posto per l’Allieva Francesca Grandi nel C1, primo posto per l’Allievo Mattia Fasanaro, per le Cadette Pola Dianati e Sara Arkashiu rispettivamente oro e argento nel C1, Ian Covas nei Cadetti maschili conquista un fantastico primo posto mentre Fabio Furini il bronzo per questa categoria molto numerosa, Mattia Lo Brutto chiude quinto.

Nel Kayak Allievi, Mattia Rizzieri conquista un ottimo quinto posto, nono Emanuele Biondi. Lorenzo Cavallini in una agguerritissima categoria Ragazzi raggiunge un ottimo quarto posto. Sofia Borghi è seconda nella canadese Junior e quarta nel kayak.

Ottime le prestazioni degli equipaggi della canadese biposto: medaglia d’oro per Mattia Rizzieri e Francesca Grandi, Emanuele Biondi e Mattia Fasanaro, argento per Ian Covas e Pola Dianati, secondi anche Lorenzo Cavallini e Paolo Borghi. Nelle gare a squadre conquistati 2 titoli regionali con le prestazioni di Emanuele Biondi, Mattia Fasanaro e Mattia Rizzieri e la squadra della categoria successiva composta da Mattia Lo Brutto, Fabio Furini e Ian Covas. Nella gara del C2 Senior argento per la coppia Solimani, Brogli. Infine nella categoria Master over 35 in gara sul K1 Giorgia Minzoni vince la medaglia d’oro.