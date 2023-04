Ragazze copparesi ok alla gara di staffette

Domenica scorsa presso la pista di atletica comunale di Rubiera si è svolto il campionato regionale Fidal di staffette per le categorie giovanili Ragazzie (12-13 anni) e Cadettie (14-15 anni). Al cospetto delle migliori società di atletica dell’Emilia Romagna, il risultato migliore in termini di classifica è stato colto dalla squadra Ragazze dell’Atletica Copparo (composta da Federica Tumiati, Agata Mazzini, Swami Finessi, Giorgia Barducco, nella foto sul podio) che, nella staffetta di velocità 4x100, ha ottenuto il 3° posto e medaglia di bronzo regionale con il tempo di 55.13; nella stessa gara ottimo risultato anche per la formazione dell’Atletica Bondeno (Annamaria Cirelli, Anna Bertasi, Nadia Passarini, Alessandra Bighi) giunta 4° in 55.42.

Il risultato tecnico più significativo è stato, invece, fatto registrare dalla squadra Cadetti dell’Atletica Copparo (Christian Pace, Nicola Scanavacca, Edoardo Bianco, Abdullah Afzaal), che classificandosi al 4° posto a livello regionale in 47.03 ha fatto registrare il nuovo record provinciale di categoria, superando il precedente 47.12 stabilito nel 2014.

Sempre nelle staffette veloci 4x100, però nella categoria Cadette, si sono distinte le formazioni del Cus Ferrara (Greta Boninsegna, Giorgia Francioso, Carolina Borgatti, Virginia Pelati), con un buon 10° posto in 53.18, dell’Atletica Copparo (Linda Orsatti, Paola Gerin, Lucrezia Bennati, Gaia Sivieri) 16° in 53.99 e dell’Atletica Bondeno (Noelia Guerra, Alice Pavani, Anna Bianchini, Madeleine Minelli) 19° in 54.71.

Passando alle staffette di mezzofondo, un risultato di rilievo è stato ottenuto dalla squadra 3x800 categoria Ragazze dell’Atletica Estense (Anna Bruttomesso, Azzurra Buglioni, Francesca Campagnoli) classificatasi 5° a livello regionale con l’ottimo tempo di 8’ 23”92. Nella Categoria Cadette si è, invece, distinta la formazione 3x1000 del Running Club Comacchio (Chiara Forgia, Roberta Laura Fogli, Giorgia Fogli) giunta 7° in 10’33”04.

Tra i Cadetti, infine, la squadra 3x1000 dell’Atletica Copparo (Devid Boldrini, Jacopo Tagliaferri, Eugenio Dondi) ha ottenuto un buon 10° posto in 9’33”23, presentando la squadra più giovane tra tutte quelle iscritte nella specifica categoria.