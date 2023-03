"Ragazzi, tirate fuori il fuoco dentro di voi"

di Stefano Manfredini

Massimo Oddo si presenta in conferenza stampa precisando subito di non avere intenzione di rispondere a domande sulle questioni societarie, aggiungendo di non essere la persona giusta per parlarne. Il tecnico preferisce concentrarsi sul campionato, e quindi sulla capolista Frosinone. "È difficile prevedere come si svilupperà la gara – spiega –. Abbiamo lavorato come al solito, ma dobbiamo scendere in campo più convinti di quello che facciamo, mettendo qualcosa in più. Le motivazioni vengono da dentro: i giocatori devono dare di più dal punto di vista emotivo, perché senza il fuoco dentro le capacità non emergono. Faremo di tutto per mettere in difficoltà l’avversario, ma non esiste una formula vincente. Il problema è soprattutto mentale, perché senza la lucidità e il coraggio di compiere certe scelte in campo non si va da nessuna parte: voglio una Spal con gli attributi. Nell’ultimo turno abbiamo giocato una partita di grande ordine: il Genoa ha avuto la supremazia senza però creare occasioni fino al 77’. Serve però maggiore personalità nel proporre gioco e bisogna fare qualcosa di più con la palla tra i piedi: i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità, senza prendere per oro colato quello che dice l’allenatore, perché ogni partita fa storia a sé. Il Frosinone? Arriva la prima della classe ma la serie B insegna che si può vincere e perdere con chiunque: non si affrontano Real Madrid e Recanatese, ma due squadre della stessa categoria, e la Spal nella singola partita ha tutte le qualità per spuntarla".

Mister Oddo è chiaramente rammaricato per i seri infortuni rimediati da Valzania e Varnier, ma si sforza di guardare avanti con fiducia.

"Valzania lo abbiamo perso fino alla fine della stagione – continua –, e anche Varnier resterà fuori un bel po’ e non so se rientrerà in tempo per tornare in campo. Alfonso invece tornerà a breve, penso domenica prossima. Perdiamo giocatori importanti, ma bisogna guardare avanti. Per quanto riguarda il portiere, devo fare delle valutazioni: non sceglierò solo dal punto di vista tecnico, ma mi affiderò anche ad altre caratteristiche. Puntando quindi sullo spirito di rivalsa di un ragazzo come Brazao oppure sull’esperienza di Pomini che può dare anche una mano vocale ai compagni: sono pronti entrambi. Rossi? Pepito non è pronto per giocare dall’inizio. Conosciamo tutti il suo valore, ma può giocare al massimo uno spezzone e va utilizzato in determinati momenti. Se siamo in sofferenza o giochiamo lontano dalla porta serve un altro tipo di giocatore, mentre quando si deve sbloccare una partita o segnare a tutti i costi può senza dubbio tornare utile. Magari tra qualche settimana metterà qualche minuto in più nelle gambe, ma al momento la situazione reale è questa".

E non moteva mancare il punto sul ninja Nainggolan.

"In questo momento conta soprattutto la testa – ha sottolineato Oddo – abbiamo cinque sostituzioni e quando qualcuno non ce la fa più alza la mano e chiede il cambio. Quindi non vedo problemi a scendere in campo a pochi giorni dalla gara di Genova, dove tra l’altro abbiamo speso più a livello mentale che fisico".