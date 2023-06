Rambaldi e Sartori sul gradino più alto del podio: "Lo dedichiamo a Filippo"

CANOTTAGGIO

Grande prova del ferrarese Rambaldi che conquista l’oro nel doppio. Si tratta del trionfo per i vicecampioni d’Europa in carica di canottaggio Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) che a Varese hanno vinto la finale A del doppio maschile in Coppa del Mondo davanti agli Stati Uniti. Una gara entusiasmante quella del doppio di Luca Rambaldi e Matteo Sartori in cui hanno vinto una straordinaria medaglia d’oro davanti agli Stati Uniti, secondi, e alla Cina, terza. Al termine sono stati premiati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha assistito alla competizione insieme al presidente federale Giuseppe Abbagnale. Nel dettaglio della classifica Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) 6.06.45, precedendo gli Usa 6.07.76 e Cina 6.12.25. Al termine le dichiarazioni ufficiali dell’atleta ferrarese Luca Rambaldi: "Gara tosta ed emozionante, si sentiva il caldo ma anche l’emozione, abbiamo gareggiato in un giorno particolare come il compleanno di Filippo Mondelli, che iniziò con me in doppio e che oggi vogliamo onorare insieme a Matteo, che non fa rimpiangere niente di Pippo come qualità e determinazione. Questa gara è dedicata a lui, gareggiamo per onorare la sua memoria e per regalare una gioia ai suoi genitori. Grazie alle Fiamme Gialle e allo staff medico - ha concluso Luca Rambaldi - che ha lavorato con grande abnegazione in questi giorni sui miei problemi alla schiena, credendo fortemente in noi". Lo scorso 28 maggio Luca Rambaldi e Matteo Sartori hanno conquistato anche la medaglia d’argento nel doppio maschile agli europei di canottaggio.

Mario Tosatti