Rambaldi: "Un pareggio che abbiamo meritato Nella ripresa bravi a riprendere il risultato"

Ha ottenuto il quinto pareggio di fila per il Masi Torello Voghiera, al termine della complessa sfida contro la Savignanese. "Il pareggio è un risultato giusto – commenta il tecnico del Masi, Sergio Rambaldi –. Nel primo tempo abbiamo sofferto, con una squadra forte che ha, tra l’altro, la miglior difesa del campionato. Complice anche la superiorità numerica, nel secondo tempo siamo riusciti a riprendere il ‘bandolo della matassa’ e abbiamo preso in mano la gara, riuscendo ad ottenere un pareggio meritato". Come detto, quello di ieri è stato il quinto pareggio che il Masi Torello Voghiera ha conquistato in sfide importanti contro squadre come Russi, Medicina, Bentivoglio e la stessa Savignanese, che hanno permesso di mettere punti preziosi in cascina.