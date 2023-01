Ranieri ritrova De Rossi: "Rispetto per la Spal"

Quella tra Cagliari e Spal è anche e soprattutto una sfida generazionale tra Claudio Ranieri e Daniele De Rossi, che dopo aver condiviso un’esperienza carica di significato nella loro Roma domani sera si ritroveranno fianco a fianco sulle panchine dello stadio dell’Unipol Domus. "De Rossi è stato un giocatore importante per la Roma e per me, e sono sicuro che diventerà un allenatore importante – afferma mister Ranieri, che guidava la Roma nel giorno dell’ultima gara in giallorosso di DDR –. La sua Spal è un’ottima squadra: è prima in campionato per duelli vinti e prima per percentuale di passaggi riusciti. Inoltre, è la squadra con la più alta percentuale di azioni riuscite in proporzione a quanto crea. I biancazzurri sanno giocare a calcio, sbagliano poco e creano molto. Hanno vinto in trasferta contro Parma e Reggina, e fuori casa non incassano reti da 319 minuti. Noi abbiamo affrontato due squadre diverse, ma con un concetto. Ora arriva una squadra che ci vuol far correre a vuoto, tiene palla e cerca di metterti in difficoltà. Ti attira, ti fa capire che la puoi battere e poi ti colpisce in contropiede. Per il resto, conta sempre solo vincere, poi quando vinci cominci anche a giocare bene. Con il Como e nel primo tempo contro il Cittadella abbiamo giocato pure bene".

Per quanto riguarda gli acciaccati, Viola è tornato parzialmente in gruppo, mentre Di Pardo, Pavoletti e Goldaniga stanno effettuando un lavoro personalizzato. L’ex Mancosu invece ha recuperato a pieno regime ed è pronto al rientro. "Più passano gli allenamenti, più riesco a capire i giocatori – continua Ranieri presentando la partita contro la Spal –. Facciamo arrivare bene in forma Rog e Mancosu, poi la soluzione la troverò. Mancosu sta riprendendo confidenza con il calcio giocato, ci vuole tempo: più giocatori bravi ho a disposizione e più sono contento. Per quanto riguarda il mercato, quello di gennaio è sempre un terno al lotto: non si può fare tutto quello che si vuole. Il 3-5-2 non è uno schema imprescindibile, perché questa squadra può giocare anche con altri moduli: l’importante è che ci sia il senso di appartenenza da parte dei giocatori. I tifosi? Vorrei solo dirgli grazie e abbracciarli uno per uno. Sono arrivato qui per costruire, ma se riesco ad andare su quest’anno sarebbe ancora più bello. E possiamo andarci solo se tutti diamo il 100%. Cosa significa? C’è sempre qualche giocatore che non è simpatico al pubblico, invece chiedo di aiutarlo e sicuramente anche lui riuscirà a dare il 110%. Non è facile andare in serie A, ma ci possiamo arrivare se tutte le componenti spingono dalla stessa parte".

s.m.