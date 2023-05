Rao convocato per gli Europei

Dopo la convocazione nel raduno della scorsa settimana, Emanuele Rao è stato confermato nell’Italia under 17 che è volata a Budapest per disputare la fase finale dell’Europeo di categoria. L’attaccante biancazzurro classe 2006, già protagonista con la Nazionale nella fase di qualificazione, fa parte dei venti Azzurrini selezionati dal tecnico federale Corradi per la massima competizione continentale riservata alla categoria under 17. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Serbia e Slovenia che affronterà rispettivamente giovedì 18, domenica 21 e mercoledì 24 maggio. Le prime due di ogni gruppo si qualificano ai quarti di finale.