Rao e i suoi fratellini. Ecco il tesoro di casa

Escludendo Fabio Maistro, cresciuto in via Copparo ma poi maturato diversi anni altrove prima di tornare a Ferrara, sono ben otto i giocatori sbocciati nel vivaio biancazzurri che dall’inizio della stagione hanno giocato almeno una partita in prima squadra. Alcuni sono titolari inamovibili, altri sono pedine preziose nello scacchiere di mister Colucci e altri ancora sono delle seconde linee pronte a fornire il proprio contribuito in caso di necessità. E poi ci sono alcuni ragazzi che non hanno ancora trovato spazio, ma che entro la fine del campionato hanno buone probabilità di debuttare. Diamo un’occhiata ai talenti prodotti dal settore giovanile della Spal, partendo da Patryk Peda (classe 2002) che per minutaggio è il terzo giocatore della rosa più utilizzato (661’, alle spalle di capitan Antenucci e Bruscagin). Peda ha iniziato a giocare con continuità l’anno scorso con mister De Rossi, e qualche settimana fa si è tolto la soddisfazione di esordire nella Nazionale maggiore della Polonia. Peccato che non sia più di proprietà della Spal, che per evitare di perderlo a parametro zero lo ha ceduto a titolo definitivo al Palermo che poi lo ha lasciato in prestito un anno a Ferrara. Per fortuna quello del polacco è un caso isolato, perché tutti gli altri giovani in questione sono a tutti di effetti del club biancazzurro.

A partire da Nicolò Contiliano (classe 2004), che da quando c’è mister Colucci ha riconquistato un posto da titolare nella linea mediana della Spal. Seppur con un minutaggio inferiore, hanno già disputato otto gare ufficiali Emanuele Rao (classe 2006) e Filippo Puletto (classe 2004), due atleti sui quali la società biancazzurri punta forte. Rao è il più giovane di tutti, ma di lui si parla già come di un predestinato, del resto è nel giro della Nazionale italiana under 18 e in serie C ha già segnato e servito un assist. Anche Puletto sta trovando sempre più spazio, tanto che nelle ultime otto giornate non è entrato in campo solo col Pescara, quando era squalificato. Fabio Parravicini (classe 2005) è un punto fermo della Nazionale italiana under 19: in biancazzurro non è ancora riuscito ad affermarsi, ma secondo tutti gli addetti ai lavori il centrocampista brianzolo è un giocatore vero, destinato a categorie più importanti della serie C. Alessandro Orfei (classe 2003) nelle prime giornate era una sorta di prima riserva nelle rotazioni di mister Di Carlo, poi però si è infortunato e si è rivisto proprio nelle ultime partite: ci sarà bisogno di lui. Infine, Filippo Saiani (classe 2005) e Tommaso Angeletti (classe 2005), gettati nella mischia a sorpresa nel finale del match con la Recanatese. La Spal deve ripartire anche e soprattutto dai talenti del proprio vivaio.

s.m.