Rauti: "E’ durissima ma non è finita"

Alla vigilia della gara del Barbera, mister Oddo aveva sottolineato che avrebbe puntato su una squadra da battaglia. Evidentemente, Nicola Rauti è stato considerato funzionale al piano-partita del tecnico pescarese che in precedenza non lo aveva mai schierato dal primo minuto. L’attaccante cresciuto nel Torino infatti non giocava titolare da fine gennaio, quando mister De Rossi lo aveva mandato in campo a sorpresa sul campo del Cagliari.

"Ho dato tutto quello che avevo, e lo stesso hanno fatto i miei compagni – assicura il 23enne in prestito dal Torino –. Purtroppo non è bastato. Nel primo tempo abbiamo preso due gol che ci hanno tagliato le gambe, poi abbiamo cercato di recuperare ma non ce l’abbiamo fatta. È dura, ma è nostro dovere provarci fino alla fine. Non è facile raddrizzare una gara sul campo del Palermo dopo essersi ritrovati sotto di due reti, ma nonostante tutto siamo stati bravi a trovare il gol del 2-1. Abbiamo avuto qualche situazione interessante che potevamo sfruttare meglio per pareggiare i conti: purtroppo è andata così, non ci resta che guardare avanti. L’atteggiamento della ripresa deve essere il punto da cui ripartire: nelle ultime gare abbiamo gettato in campo tutto quello che avevamo, però come si è visto col Perugia, ci si è messa di mezzo anche la sfortuna con qualche episodio sfavorevole. Ma non è ancora finita: dobbiamo morire sul campo".

Nel post-partita, Rauti ha ricevuto i complimenti dell’allenatore e quindi si candida ad un’altra maglia da titolare nel prossimo turno contro il Parma. A meno che lo staff tecnico non decida di rilanciare La Mantia, al quale a Palermo sono stati concessi soltanto pochi minuti nel finale. In attacco comunque in questo momento l’unico certo di un posto è Moncini.

s.m.