Recuperi casalinghi Mesola e X Martiri a caccia di punti

Sprintare per uscire dalle sabbie mobili della zona a rischio e risalire in classifica in una posizione più confortevole. E’ l’obiettivo della X Martiri, che oggi pomeriggio (ore 14.30) a Porotto nel recupero riceve la Quarantolese, scontro diretto per evitare i play out. Il vice presidente Ennio Bizzarri pensa positivo: "E’ un avversario alla portata, soprattutto se resteremo concentrati. Riprendere dopo la sosta è sempre un’incognita, tuttavia abbiamo le potenzialità per raccogliere bottino pieno". Attenzione a sottovalutare la formazione ospite: "Non possiamo permetterci di prendere sotto gamba l’avversario, una squadra che prima della sosta aveva attraversato un buon periodo di forma, unito al fatto che si è rafforzata sul mercato di riparazione". Ricci dovrà rinunciare a Tralli e forse a Nicolò Perinelli, mentre il fratello, il centrocampista Simone, è stato ceduto in questi giorni al Bondeno, in Prima categoria. "Ci siamo ripromessi di arrivare al giro di boa con 20 punti – conclude Bizzarri – ne abbiamo 19, possiamo superare anche questa soglia grazie al recupero". Recupero casalingo anche per il Mesola, che se la vedrà in riva al Po con i ravennati del Fosso Ghiaia. Il bilancio dello scorso campionato è positivo, una vittoria in trasferta e un pareggio a Mesola, ma della squadra dell’anno scorso è rimasto a malapena lo scheletro. "Sarà una scoperta, speriamo positiva – è l’auspicio del presidente castellano Massimo Modena – Dopo la mini serie di tre sconfitte consecutive abbiamo l’occasione per interrompere il trend e ricominciare la scalata della classifica a posizioni più consone al nostro potenziale tecnico".