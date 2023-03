Reno cala il poker, l’Argentana non sa reagire

Reno

4

Argentana

0

RENO: Antonini, Gabelli, Bolognesi, Alberani, Innocenti, Giorgini, Acunzo (30’ st Patti), Renzi (25’ st Mariani), Rechichi (30’ st Savelli), De Rose, F. Filippi (15’ st Cepa). A disposizione: Bonazza, Tassinari, Montemaggi, M. Filippi. All.: Mariani.

ARGENTANA: Fiorentini, Valmaggi, A. Coletti, Ghini (25’ st Livaldi), Bozzato, Martino, Cesano, Sehail, Colantuono, J. Coletti, Riccitiello. A disposizione: , Ashraf, Guidi. All.: Forlani.

Arbitro: Cappello di Imola.

Reti: 25’ pt Innocenti (R), 30’ pt M. Filippi (R), 40’ st Cepa (R), 44’ st Savelli (R).

Note: ammoniti: Cesano (A).

Importante vittoria casalinga per il Reno, che passa con il risultato di 4 reti a zero nella sfida contro gli ospiti dell’Argentana, valida per la ventiseiesima giornata del girone D di promozione emiliana. Al 25’ arriva la rete dell’ 1-0 per i padroni di casa. Non si ferma il Reno, che 5 minuti dopo raddoppia, Filippi conclude in rete una bella azione dei romagnoli . Al 20’ della ripresaoccasione per gli ospiti, con Coletti. Nel finale chiude i conti il Reno, Cepa che mette la sua firma sul match e sigla il 3-0, quattro minuti arriva il poker.