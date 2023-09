Riapre la campagna abbonamenti

Oltre 7mila spettatori sugli spalti del Mazza al debutto in campionato contro la Vis Pesaro non se li aspettava davvero nessuno. Un dato che lascia stupefatti per una serie di motivi, a partire dal fatto che la Spal è reduce da una brutta retrocessione e partecipa ad una competizione che teoricamente non attrae il grande pubblico. A quanto pare però la passione per la maglia biancazzurra va oltre la categoria, tanto che la società di via Copparo ha deciso di riaprire eccezionalmente la campagna abbonamenti.

Dopo le 3.553 sottoscrizioni effettuate nei mesi di luglio e agosto, la campagna abbonamenti (online e nelle rivendite autorizzate Vivaticket) riparte stamattina alle 10 e proseguirà fino alle 18,30 di giovedì 14 settembre (alla vigilia di Spal-Perugia, prossimo match casalingo), quindi per un totale di 10 giorni.

Si ricorda che è possibile sottoscrivere la tessera anche allo Spal Point del centro commerciale Le Mura che osserverà i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, e il sabato dalle 10 alle 13.