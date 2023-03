Ribaltone nel campionato della 2G Salgono le promozioni nella nuova B2

Cambiano in corsa i posti promozione in Serie C Gold, e la notizia interessa direttamente la 2G Quisisana del patron Cattani, attualmente al quinto posto in classifica nel girone emiliano-romagnolo. Il sito Spicchi d’Arancia ha rilanciato infatti nella mattinata di ieri la decisione della Fip di non arrogarsi più le 20 wild card previste dalla riforma dei campionati per l’accesso alla B Interregionale 202324, ma di redistribuirle ai vari Comitati Regionali secondo le classifiche dei tornei di C Gold in fase di svolgimento. La nuova distribuzione prevede 64 qualificate dirette (anziché 44) in aggiunta alle 32 provenienti dall’attuale Serie B, e vede aumentare a cinque le promozioni nel girone emiliano-romagnolo al momento guidato dai reggiani di Scandiano. Le classifiche finali dovranno essere determinate entro il 26 giugno e quanto stabilito dovrebbe valere oltre che per eventuali rinunce anche per i tre posti già vacanti dopo le sparizioni di Kleb Basket Ferrara, Eurobasket Roma e Pallacanestro Firenze. Chi dovesse rinunciare al campionato sarà automaticamente ricollocato in Serie D anziché in C. "E’ una notizia che ha colto di sprovvista anche noi, la comunicazione ci è arrivata questa mattina (ieri, ndr) e sicuramente cambiano le carte in tavola", ha dichiarato il coach della 2G Marco Castaldi. Formazione estense che al momento occupa il quinto posto appena due lunghezze sopra Montecchio. Peccato che il mercato sia già chiuso, per eventuali rinforzi.