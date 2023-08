Riforma dello sport, ecco cosa cambierà Banzi (Uisp): "Pronti a supportare le società"

Una riforma dello sport tra ‘dignità del lavoro sportivo’ e nuovi adempimenti. Si tratta di una rivoluzione entrata in vigore il 1° luglio scorso e con la pubblicazione del correttivo bis in gazzetta ufficiale. A parlarne Eleonora Banzi, presidente della UISP comitato di Ferrara, intervistata nel merito.

Come cambia il mondo sportivo?

"Dal 1° luglio non è più possibile utilizzare i compensi sportivi. In questi mesi, la Uisp nazionale ha fatto la propria parte in tutte le sedi di confronto con Governo, Parlamento, sistema sportivo e rappresentanze del terzo settore. Le associazioni del mondo sportivo devono fare un’analisi ed adeguamento dei contratti per i collaboratori sportivi. Il complesso sistema delle associazioni e società sportive di base non può essere lasciato da solo a gestire il nuovo assetto".

Ci sono conseguenze nella gestione di una società sportiva?

"Si, alcune novità in effetti ci sono, quali la modifica dello statuto, l’iscrizione nel nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche fino alla nuova gestione dei rapporti di lavoro dei collaboratori sportivi nelle varie figure che è possibile utilizzare. Come Uisp Ferrara mettiamo a disposizione delle nostre affiliate uno sportello di consulenza gratuito, che in base all’associazione e alle attività che svolge accompagnerà nel percorso di regolarizzazione in base alle nuove norme".

Cosa avete previsto per le società sportive?

"Per le società affiliate sono disponibili consulenze gratuite on line del Progetto Sport Point, sostenute da Sport e Salute. Inoltre, sulla piattaforma a disposizione delle nostre affiliate sono disponibili modulistiche, fac-simile e schemi tipo per i contratti delle nuove collaborazioni coordinate continuative sportive e a carattere amministrativo gestionale con le relative autocertificazioni, gli accordi di prestazione professionale sportiva, sino alle dichiarazioni di attività di volontariato". Si migliora il mondo dello sport?

"Da un certo punto di vista indubbiamente la riforma regolarizza e dà dignità al lavoro e alle associazioni sportive. C’è sempre il rischio che alcune associazioni vengano prese dallo sconforto, e magari perché meno strutturate decidano di abbandonare, ma invitiamo a fare comunque una valutazione attenta della situazione, che a nostro avviso se accompagnata nelle procedure sarà fattibile. A questo proposito abbiamo previsto un altro incontro in modalità mista rivolto alle nostre affiliate in cui sarà possibile chiedere ulteriori chiarimenti".

Mario Tosatti