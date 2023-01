"Rimini è la squadra più in forma Tassi Group, alza l’intensità"

"Considero il roster di Rimini inferiore solo alle prime quattro, sarà una tra le gare più difficili della stagione". Ha le idee chiare il coach della Tassi Group Spiro Leka, alla vigilia del derby di domani pomeriggio alla Giuseppe Bondi Arena, che rivedrà la luce a distanza di undici anni (ma allora era B2) dall’ultimo confronto tra le due squadre nell’impianto di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. All’andata la formazione di coach Ferrari ebbe la meglio approfittando anche dell’assenza di Campani, ma fra 24 ore sarà tutta un’altra storia, Leka ne è sicuro: "Loro hanno vinto sei delle ultime nove partite, è una squadra in salute, fisicamente tosta. Noi dovremo prepararla bene e cercare di sfruttare le nostre qualità, sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque quando esprimiamo la nostra pallacanestro.

Dipenderà molto da quanta intensità metteremo in campo, vogliamo dimenticarci della partita di andata, nel basket può cambiare tutto nel giro di pochi mesi. La affronteremo a viso aperto, cercando di limitare le scorribande di Johnson sul perimetro e la fisicità di Ogbeide sotto canestro. All’andata la sua presenza ci condizionò molto, visto che Smith fu costretto a spendere tanti falli per contenerlo. I ragazzi questa settimana hanno lavorato bene nonostante qualche acciacco, Amici non è ancora al meglio e valuteremo solo all’ultimo se farlo provare o portarlo in panchina. Il successo pesante di Chieti ci ha dato energia positiva e anche la stanchezza è stata assorbita meglio, in questi casi recuperi più in fretta".

Un derby, quello tra Ferrara e Rimini, che negli ultimi quarant’anni ha fatto storia e che domani richiamerà parecchio pubblico alla Giuseppe Bondi Arena: "Speriamo che il palazzo si riempia – le parole di Leka –, non dimentichiamoci che a inizio stagione eravamo dati praticamente per spacciati, agli ultimissimi posti assieme a Chieti e Ravenna, fino ad ora i miei ragazzi hanno smentito tutti. Proprio per questo vogliamo capitalizzare l’entusiasmo che si sta creando attorno a noi, portando più persone possibili al palazzetto. Questa squadra, con tutti i limiti del caso, sta andando oltre a qualsiasi ostacolo".

PREVENDITA APERTA OGGI E DOMANI. I biglietti per la sfida tra Tassi Group e Rivierabanca saranno acquistabili in prevendita oggi dalle 10 alle 12.30 e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 fino alla palla a due, fissata per le 17. I tesserati dei settori giovanili delle società invitate e gli studenti avranno il biglietto al prezzo agevolato di 1 euro in curva e gradinata.

Jacopo Cavallini