Rimonta a metà per il Mesola: a Faenza arriva un ko che frena le velleità di playoff

FAENZA: Ravagli, Tuzio, Albonetti, Bertoni, F. Lanzoni (44’ st Ceroni), Gabrielli, P. Lanzoni (45’ st Bagnolini), G. Lanzoni, Betti, Missiroli, Savorani (22’ st Navarro, 40’ st De Marco). All.: Folli.

MESOLA: Calderoni, Mangolini (43’ st De Giorgi), Vianello, Manari, Perini, Malagutti (35’ st Ferro), Berardi, Cantelli (35’ st Marandella), Boscolo Zemelo, Mirontsev, Boscolo (26’ st Pittaluga). All.: Salvagno.

Reti: 12’ pt G. Lanzoni (F), 32’ pt Betti (F), 14’ st Boscolo Zemelo (M).

Note: ammoniti: Missiroli (F), Mangolini (M), Manari (M), Berardi (M).

Successo casalingo per il Faenza, che passa per 2-1 contro gli ospiti del Mesola, nella sfida valida per la ventisettesima giornata del girone D di promozione emiliana. Pronti via e subito partono forte i padroni di casa, che pressano alto nei primi minuti e mettono in difficoltà la difesa ospite. Al 12’ arriva il vantaggio per il Faenza, con il numero 8 Lanzoni che dopo una bella azione personale sulla fascia destra, si accentra e insacca col mancino la rete del momentaneo 1-0 per i suoi. Al 17’ ancora Lanzoni ha l’occasione per ampliare il vantaggio, ma la sua conclusione defilata termina sull’esterno della rete. Si fanno vedere gli ospiti al 20’, quando sugli sviluppi di una palla inattiva arriva a staccare in area Cantelli, che spedisce alto sulla traversa. Continuano a pressare alto i padroni di casa, che al 32’ recuperano palla al limite con Albonetti, sullo scarico arriva Betti che al volo insacca alle spalle di Calderoni la rete del raddoppio. Per la prima frazione è tutto. Al rientro dagli spogliatoi parte meglio il Mesola, che si ripresenta in campo con un piglio diverso rispetto al primo tempo. Al 14’ corner per il Mesola, cross perfetto di Mirontsev e incorna il numero 9 Boscolozemelo, che insacca alle spalle di Ravagli la rete del 2-1. Buona la reazione dei padroni di casa, che hanno un’occasione poco dopo con Missiroli lanciato a rete da Bertoni, ma il suo diagonale esce di poco a lato. Nel finale Il Mesola prende campo alla ricerca del gol per pareggiare il match, ma senza riuscire a creare pericoli concreti alla porta difesa da Ravagli. Al triplice fischio saranno 3 punti per il Faenza, che porta a casa un’importante vittoria prima della sosta, e sale a quota 37 in classifica, mentre rimangono a mani vuote gli ospiti del Mesola, che frenano la loro rincorsa alla zona playoff e rimangono a quota 44 al settimo posto.