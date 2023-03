Rimonta col brivido Warriors superano Trieste

Una vittoria con brivido per i Warriors Ferrara Hockey, che conquistano due punti e restano in corsa per il primato nel qualification round. Sabato sera a Trieste i ragazzi di coach Crivellari, prima vanno sotto e poi a pochi secondi dal termine rimontano e pareggiano, la rete decisiva arriva all’overtime. Una partita dai due volti per i ferraresi, che non riescono a trovare il giusto equilibrio in campo, i padroni di casa del Tigers Trieste ne approfittano e si portano sul 4-1. Quando la gara sembrava indirizzata verso la sconfitta, a 90 secondi dal suono della sirena ecco il time-out richiesto da coach Crivellari per decidere, una volta vinto l’ingaggio, di far uscire il portiere per inserire un giocatore di movimento.

Ferrara riesce in pochi secondi a realizzare tre reti e all’overtime Wakefield insacca il goal del sorpasso.