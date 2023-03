Rimonta Sant’Agostino Punto che vale doppio

Classe

2

S. Agostino

2

CLASSE: Baldassarri, Okonkwo, Cappello, Licka (30’ st Santucci), Polidori, De Oliveira, Andreani (30’ st Pirazzoli), Merciari (40’ st Gordini), Centofanti, Fogli, Maretti (30’ st T. Bottini). A disposizione: Stella, Ragazzini, G. Bottini, Stefani, Graziani.

All.: Succi.

S. AGOSTINO: Costantino, Rubbi, Novi (4’ st Govoni), Lodi, Fiorini, Marcolini (18’ st Gessoni), Correggiari, Iazzetta, Gherlinzoni, Lenzi, Guerzoni. A disposizione: Bianconi, Ferrari, Ribello, Di Domenico, Daniel, Malservisi, Baglietti.

All.: Zambrini.

Arbitro: Mantelli di Bologna.

Reti: 13’ pt Centofanti (C), 33’ pt rig. Fogli (C), 23’ st Gherlinzoni (S), 26’ st rig. Fiorini (S).

Note: ammoniti: Centofanti (C), Fogli (C), Lodi (S), Fiorini (S), Marcolini (S).

Termina in parità, con due reti per parte, la partita tra Classe e Sant’Agostino. Stesso risultato del girone di andata. Il Classe sciupa un’occasione d’oro per i tre punti, considerando il doppio vantaggio iniziale.

Bravi gli ospiti a non demordere.

La partita si sblocca dopo 13’ di gioco, quando Centofanti insacca su assist di Maretti, siglando il suo primo gol in eccellenza. Il Classe continua ad avere il pallino del gioco e a produrre occasioni.

Quando è passata da poco la mezz’ora, Okonkwo viene atterrato in area e il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore dei locali. Sul dischetto si presenta Fogli che insacca per il raddoppio. Sul finale della prima frazione non si registrano altre azioni degne di nota. Si rientra negli spogliatoi con il doppio vantaggio in favore del Classe. Nella ripresa gli ospiti scendono in campo con un piglio più aggressivo rispetto al primo tempo.

Riescono ad accorciare le distanze al 23’ grazie a Gherlinzoni, con un preciso rasoterra.

Passano 3’ e l’arbitro assegna un calcio di rigore anche per gli ospiti, tocco di mano in area.

Dagli undici metri Fiorini supera il portiere locale e regala il definitivo pareggio ai suoi.

Le due squadre rimangono così separate da 4 punti in classifica.