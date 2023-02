Rimpianto X Martiri, Mesola e Portuense lanciate

Un punto ma quanti rimpianti per la X Martiri, che si è fatta rimontare a domicilio il doppio vantaggio, ha sprecato un calcio di rigore e alla fine ha pure rischiato il colpaccio da parte della formazione ospite. Ruggero Ricci ha schierato una squadra molto giovane in attacco e ritagliato per Marongiu (nella foto) il ruolo inedito di regista, ed è stato ripagato. E’ mancata la tenuta psicologica, un calo di tensione che ha vanificato l’ottimo primo tempo. Qualche rimpianto anche per il Casumaro, che a Cavezzo aveva rimontato lo svantaggio e costruito molto di più degli avversari. "E’ stata una partita dai due volti – è l’analisi del direttore sportivo Marcello Sfargeri – meglio i modenesi nella prima frazione, agevolato dal gol messo a segno in avvio; nel secondo tempo siamo saliti in cattedra, trovato il pari con un gran gol di capitan Benini, è mancata solo la zampata finale. E’ un risultato che ci permette di allungare la striscia positiva, fatta di quattro risultati utili consecutivi, ma non possiamo rilassarci: la classifica è corta, c’è molto equilibrio, specie nella zona calda. Credo che andrà come l’anno scorso, vale a dire che tutto si deciderà nelle ultime partite". Nel girone C colpaccio del Mesola, andato a vincere in Romagna, nel campo caldo di Cotignola. "Loro avevano bisogno di punti più di noi, che devono salvarsi, ci hanno reso la vita difficile – afferma il presidente castellano Massimo Modena – hanno giocato con tanto agonismo, alla fine abbiamo fatto punteggio pieno e con merito". La classifica vi sorride. "Abbiamo superato il periodo critico, nelle ultime quattro giornate abbiamo totalizzato tre vittorie: a questo punto della stagione siamo praticamente salvi, adesso siamo più sereni e possiamo dedicarci al prossimo obiettivo: i play off". Ci spera anche la Portuense, che contro la Libertas Castel San Pietro ha vinto con merito, sia pure con qualche patema dopo l’errore di Formigoni dal dischetto. E’ la quinta vittoria nelle ultime sei partite, da quando Dino Del Mastio ha preso in mano la formazione rossonera si è alzata l’asticella. E domenica a Migliarino derby con l’Argentana.