Riparte la stagione sabato da Fiscaglia

Sabato prossimo prende il via ufficialmente l’attività agonistica della FIPSAS a tutti i livelli, questo primo appuntamento per il 2023 è denominato Coppa dei Campioni e si disputerà sul campo di gara del Navigabile a Fiscaglia. E’ questa la prima edizione di questa manifestazione che vedrà in gara tutti i migliori agonisti della pesca sportiva a livello nazionale. La gara non prevede quote di iscrizione, ma la sola adesione e vi potranno aderire solo i componenti delle squadre nazionali Seniores, Master, Veterani, Diversamente Abili e Femminile, i primi cinque classificati del Club Azzurro Seniores 2022, il primo classificato di ogni Trofeo di Serie A del 2022, il primo classificato di ogni Trofeo di Serie B 2022, il primo classificato di ogni Trofeo di Serie C 2022 e il

primo classificato dei vari Campionato Provinciali Individuali Seniores di 1 e 2 Serie disputati nel 2022.

Chi avrà la possibilità di essere presente sul campo di gara di Fiscaglia potrà vedere all’opera tutto il meglio dell’agonismo piscatorio nazionale. L’organizzazione della manifestazione sarà

curata dalla Sezione Fipsas di Ferrara con la collaborazione della Canne Estensi Colmic, Giudice di Gara Alberto Guerzoni e Direttore di Gara Antonio Servidei. Il campo di gara che la Federazione Nazionale ha scelto per la disputa di questo importante appuntamento è quello del Navigabile a Fiscaglia, che lo scorso anno ha dato grandi soddisfazioni a tutti quelli che hanno avuto la possibilità di poterci gareggiare.

La gara avrà inizio alle 9,30 e avrà una durata di quattro ore.

L’atto finale della manifestazione si terrà presso il Ristorante Ottocento a San Vito di Ostellato, alla premiazione finale saranno presenti il presidente nazionale della FIPSAS e presidente anche della Fips.Ed e della CIPS Ugo Claudio Matteoli, il presidente nazionale del Settore Pesca di Superficie Antonio Fusconi, il presidente della sezione Fipsas di Ferrara Paolo Gamberoni, il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi e il sindaco di Ostellato Elena Rossi.